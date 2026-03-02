İtaliyanın müdafiə naziri Dubaydan Romaya hərbi təyyarə ilə qayıdacaq
- 02 mart, 2026
- 08:36
İtaliyanın müdafiə naziri Quido Krosetto Dubaydan Romaya hərbi təyyarə ilə qayıdacağını açıqlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazir "X" hesabında yazıb.
"Mən İtaliyaya qayıdıram, dünəndən bəri bütün lazımi texniki vasitələrdən, o cümlədən xaricdəki vasitələrdən istifadə edərək mürəkkəb vəziyyətlə mübarizə aparmağa davam edirəm. Hərbi reyslə qayıdacağam, amma bir saat əvvəl öz qərarımla 31-ci eskadrilyanın komandanlığına hökumət reyslərində sərnişinlərin gediş haqqının üç qatı qədər keçdim ki, bu da hökumət reyslərindən istifadə edərək qayıtdığımla bağlı ittihamların mümkünlüyünü aradan qaldırır", - deyə nazir yazıb.
Krosetto İran ətrafındakı vəziyyətlə əlaqədar hava məkanının bağlanması səbəbindən Dubayda qalıb. O, ailəsi ilə birlikdə BƏƏ-də olub. Nazirin nəşrdə qeyd etdiyi kimi, heç kim Dubayın ABŞ və İsrailin hücumuna qarşı İranın cavabının hədəfinə çevriləcəyi ssenarini gözləmirdi.