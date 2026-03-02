Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В Японии усилены меры безопасности на американских военных базах

    Другие страны
    • 02 марта, 2026
    • 07:58
    В Японии усилены меры безопасности на американских военных базах

    Национальное полицейское агентство Японии распорядилось усилить меры безопасности на американских военных базах, а также в посольствах и консульствах США, и на объектах, связанных с Израилем, Ираном и другими мусульманскими странами.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Jiji, полицейские управления префектур Японии направят дополнительный личный состав для патрулирования территорий вблизи таких объектов с целью предотвращения возможных инцидентов.

    Удары по Ирану Япония Военные базы США
    Yaponiyadakı ABŞ hərbi bazalarında təhlükəsizlik gücləndirilib

    Последние новости

    08:48

    Министр обороны Италии сообщил, что возвращается из Дубая военным бортом

    Другие страны
    08:40

    Platts пересматривает ценообразование на ближневосточную нефть на фоне ударов по Ирану

    Энергетика
    08:30

    WSJ: Лариджани предложил возобновить переговоры с США

    В регионе
    08:22

    На ряде дорог Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:08

    Израиль предупредил ливанцев об ударах по 53 поселкам на юге страны

    Другие страны
    07:58

    В Японии усилены меры безопасности на американских военных базах

    Другие страны
    07:39

    Из-за операции против Ирана акции на рынке Гонконга подешевели

    Финансы
    07:10

    Kyodo: Япония планирует начать эвакуацию своих граждан из Израиля

    Другие страны
    06:44

    Иран атаковал базу НАТО "Виктория" в Ираке

    Другие страны
    Лента новостей