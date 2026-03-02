В Японии усилены меры безопасности на американских военных базах

Национальное полицейское агентство Японии распорядилось усилить меры безопасности на американских военных базах, а также в посольствах и консульствах США, и на объектах, связанных с Израилем, Ираном и другими мусульманскими странами.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Jiji, полицейские управления префектур Японии направят дополнительный личный состав для патрулирования территорий вблизи таких объектов с целью предотвращения возможных инцидентов.