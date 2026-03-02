Yaponiyadakı ABŞ hərbi bazalarında təhlükəsizlik gücləndirilib
Digər ölkələr
- 02 mart, 2026
- 07:49
Yaponiya Milli Polis Agentliyi Amerika hərbi bazalarında, səfirliklərində və konsulluqlarında, eləcə də İsrail, İran və digər müsəlman ölkələri ilə əlaqəli obyektlərdə təhlükəsizliyin artırılmasını əmr edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Jiji" agentliyi məlumat yayıb.
Yaponiya prefektura polis idarələri insidentlərin qarşısını almaq üçün bu cür obyektlərin yaxınlığındakı ərazilərdə patrul xidməti üçün əlavə işçilər yerləşdirəcək.
Son xəbərlər
07:49
Yaponiyadakı ABŞ hərbi bazalarında təhlükəsizlik gücləndirilibDigər ölkələr
07:16
İran İraqdakı NATO-nun Viktoriya bazasına hücum edibDigər ölkələr
06:50
İsrail ordusu Livandakı "Hizbullah" hədəflərinə zərbələr endiribDigər ölkələr
06:40
İrana qarşı əməliyyat səbəbindən Honkonq səhmləri ucuzlaşıbMaliyyə
06:15
Körfəz Ərəb ölkələri İrana cavab verməyə hazırdırlar - BəyanatDigər
05:50
KİV: Kiprdəki Britaniya hərbi bazalarında təhlükəsizlik təhdidi elan edilibDigər ölkələr
05:21
Aİ Yaxın Şərqə əlavə gəmilər göndərirDigər ölkələr
04:46
Tramp: Əməliyyat başa çatana qədər daha çox itki olacaqDigər ölkələr
04:13