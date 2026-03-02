Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    На ряде дорог Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    • 02 марта, 2026
    • 08:22
    На ряде дорог Баку затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

    Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";

    Первая дорога вдоль озера, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    Баку-Сумгаитское шоссе, в направлении станции метро "20 Января";

    Улица Али Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

    Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    Улица Узеира Гаджибейли - до пересечения с проспектом Азадлыг

    дороги Баку пробки
    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    Последние новости

    08:48

    Министр обороны Италии сообщил, что возвращается из Дубая военным бортом

    Другие страны
    08:40

    Platts пересматривает ценообразование на ближневосточную нефть на фоне ударов по Ирану

    Энергетика
    08:30

    WSJ: Лариджани предложил возобновить переговоры с США

    В регионе
    08:22

    На ряде дорог Баку затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:08

    Израиль предупредил ливанцев об ударах по 53 поселкам на юге страны

    Другие страны
    07:58

    В Японии усилены меры безопасности на американских военных базах

    Другие страны
    07:39

    Из-за операции против Ирана акции на рынке Гонконга подешевели

    Финансы
    07:10

    Kyodo: Япония планирует начать эвакуацию своих граждан из Израиля

    Другие страны
    06:44

    Иран атаковал базу НАТО "Виктория" в Ираке

    Другие страны
    Лента новостей