На ряде дорог Баку затруднено движение транспорта
- 02 марта, 2026
- 08:22
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;
Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января";
Первая дорога вдоль озера, в направлении проспекта Зии Буниятова;
Баку-Сумгаитское шоссе, в направлении станции метро "20 Января";
Улица Али Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
Тбилисский проспект, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";
Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;
Улица Узеира Гаджибейли - до пересечения с проспектом Азадлыг