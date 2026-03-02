Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Финансы
    • 02 марта, 2026
    • 07:39
    Из-за операции против Ирана акции Гонконга подешевели

    После ударов США и Израиля по Ирану финансовые рынки Гонконга снизились в первую торговую сессию.

    Как сообщает Report, основной индекс Hang Seng после открытия торгов упал на 1,21% (на 322,46 пункта) - до 26 308,08.

    Снижение затронуло и другие фондовые индексы.

    Индекс Hang Seng China Enterprises, отражающий совокупную динамику китайских ценных бумаг, котирующихся в Гонконге, снизился на 1,12% (на 99,26 пункта) - до 8 760,23.

    В то же время индекс Hang Seng Tech, отслеживающий акции 30 крупнейших технологических компаний, показал наибольшее процентное падение: он снизился на 2,82% (на 93,45 пункта) - до 5 044,39.

    Отметим, что Израиль и США 28 февраля начали широкомасштабную военную операцию против Ирана.

    Удары по Ирану акции Гонконг
    İrana qarşı əməliyyat səbəbindən Honkonq səhmləri ucuzlaşıb

