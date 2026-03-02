Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Байрамов и Каллас обсудили эскалацию на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    • 02 марта, 2026
    • 14:19
    Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с главой дипломатии ЕС Каей Каллас эскалацию напряженности на Ближнем Востоке.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана по итогам телефонного разговора Байрамова и Каллас.

    Согласно заявлению, стороны в частности обсудили текущую ситуацию в сфере безопасности, выразили серьезную обеспокоенность эскалацией и подчеркнули важность урегулирования конфликта дипломатическим путем.

    "Была отмечена значимая роль Азербайджана в эвакуации иностранных граждан из Ирана, включая граждан государств - членов Европейского союза. Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - добавили в МИД.

    Ceyhun Bayramovla Kaya Kallas bölgədəki hərbi gərginliyi müzakirə edib
    Bayramov, Kallas discuss regional security situation by phone

