Байрамов и Каллас обсудили эскалацию на Ближнем Востоке
Внешняя политика
- 02 марта, 2026
- 14:19
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с главой дипломатии ЕС Каей Каллас эскалацию напряженности на Ближнем Востоке.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана по итогам телефонного разговора Байрамова и Каллас.
Согласно заявлению, стороны в частности обсудили текущую ситуацию в сфере безопасности, выразили серьезную обеспокоенность эскалацией и подчеркнули важность урегулирования конфликта дипломатическим путем.
"Была отмечена значимая роль Азербайджана в эвакуации иностранных граждан из Ирана, включая граждан государств - членов Европейского союза. Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - добавили в МИД.
