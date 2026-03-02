İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Ceyhun Bayramovla Kaya Kallas bölgədəki hərbi gərginliyi müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 02 mart, 2026
    • 14:11
    Ceyhun Bayramovla Kaya Kallas bölgədəki hərbi gərginliyi müzakirə edib

    Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla Avropa İttifaqının (Aİ) xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi, Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti Kaya Kallas arasında telefon danışığı aparılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

    Telefon danışığı zamanı, bölgədə artmaqda olan hərbi gərginlik və eskalasiya nəticəsində mövcud təhlükəsizlik vəziyyəti müzakirə olunub.

    Tərəflər qarşıdurma nəticəsində bölgədə yaranmış vəziyyətdən ciddi şəkildə narahat olduqlarını bildirib, münaqişənin diplomatik yollarla həllinin vacib olduğunu vurğulayıblar.

    Avropa İttifaqı üzv ölkələrinin vətəndaşları daxil olmaqla, xarici ölkə vətəndaşlarının İrandan təxliyəsində Azərbaycanın oynadığı əhəmiyyətli rol təqdir olunub.

    Tərəflər həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.

    Ceyhun Bayramov Kaya Kallas Azərbaycan Avropa İttifaqı İrana hərbi zərbələr
    Байрамов и Каллас обсудили эскалацию на Ближнем Востоке
    Bayramov, Kallas discuss regional security situation by phone

    Son xəbərlər

    15:38

    İlham Mirzəliyev İmişlidə vətəndaş qəbulu keçirəcək

    Energetika
    15:38

    Ceyhun Bayramov bəhreynli həmkarı ilə hərbi eskalasiyanın mümkün nəticələri barədə fikir mübadiləsi aparıb

    Xarici siyasət
    15:33

    Ağdərədə istismar müddəti başa çatan döyüş sursatları məhv ediləcək

    Hərbi
    15:32

    Azərbaycan banklarına ipoteka kreditləşməsi üçün yeni limitlər ayrılıb

    Maliyyə
    15:31

    Livan hökuməti "Hizbullah"dan silahların təhvil verilməsini tələb edib

    Digər ölkələr
    15:31

    Nigar Mirzəliyeva: "Ölkəmiz adına qələbə qazanmaq istəyirik"

    Futbol
    15:29

    Ukrayna Xersonun Rusiya tərəfindən işğal olunmuş ərazisinə zərbə endirib, 5 polis ölüb

    Digər ölkələr
    15:27

    İran PUA-larla Qətərin enerji obyektlərinə zərbə endirib

    Energetika
    15:27

    Pezeşkian İranın yeni müdafiə nazirini təyin edib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti