Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    АЖД назначили дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку

    Инфраструктура
    • 02 марта, 2026
    • 14:15
    АЖД назначили дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку

    ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) назначает дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку с целью удовлетворения растущего пассажиропотока.

    Как сообщили Report в ЗАО, 7 и 9 марта будут организованы рейсы в обоих направлениях.

    Поезд отправится из Баку в Агстафу в 08:30, а из Агстафы в Баку - в 17:20.

    Согласно информации, одновременно по данным направлениям можно будет также совершать поездки по ежедневному маршруту Баку–Газах–Баку.

    Пассажиры могут приобрести билеты на указанные рейсы со скидкой 10% в железнодорожных кассах, на официальном сайте АЖД или в приложении ADY Mobile.

    Баку-Агстафа-Баку железнодорожные рейсы Азербайджанские железные дороги пассажиропоток
    Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

    Последние новости

    15:03

    В Израиле заявили об отсутствии пострадавших после ракетных ударов Ирана

    Другие страны
    14:52

    Chevron приостановил добычу на израильском месторождении "Левиафан"

    Энергетика
    14:52

    Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили эскалацию на Ближнем Востоке

    Внешняя политика
    14:51

    ЦАХАЛ завершил серию ударов по Ливану, ликвидированы члены "Хезболла"

    Другие страны
    14:49

    МИД Катара: Ирану придется заплатить за авиаудары по катарской территории

    Другие страны
    14:49

    Фон дер Ляйен: ЕС должен быть готов к последствиям эскалации на Ближнем Востоке

    Другие страны
    14:45

    Британия подняла самолеты после тревоги на базе Акротири

    Другие страны
    14:40

    В Бахрейне удар снарядов вызвал пожар на борту судна

    Другие страны
    14:36

    Великобритания назначила нового посла в Азербайджан

    Внешняя политика
    Лента новостей