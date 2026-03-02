АЖД назначили дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) назначает дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку с целью удовлетворения растущего пассажиропотока.

Как сообщили Report в ЗАО, 7 и 9 марта будут организованы рейсы в обоих направлениях.

Поезд отправится из Баку в Агстафу в 08:30, а из Агстафы в Баку - в 17:20.

Согласно информации, одновременно по данным направлениям можно будет также совершать поездки по ежедневному маршруту Баку–Газах–Баку.

Пассажиры могут приобрести билеты на указанные рейсы со скидкой 10% в железнодорожных кассах, на официальном сайте АЖД или в приложении ADY Mobile.