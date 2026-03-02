АЖД назначили дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку
Инфраструктура
- 02 марта, 2026
- 14:15
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) назначает дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку с целью удовлетворения растущего пассажиропотока.
Как сообщили Report в ЗАО, 7 и 9 марта будут организованы рейсы в обоих направлениях.
Поезд отправится из Баку в Агстафу в 08:30, а из Агстафы в Баку - в 17:20.
Согласно информации, одновременно по данным направлениям можно будет также совершать поездки по ежедневному маршруту Баку–Газах–Баку.
Пассажиры могут приобрести билеты на указанные рейсы со скидкой 10% в железнодорожных кассах, на официальном сайте АЖД или в приложении ADY Mobile.
Последние новости
15:03
В Израиле заявили об отсутствии пострадавших после ракетных ударов ИранаДругие страны
14:52
Chevron приостановил добычу на израильском месторождении "Левиафан"Энергетика
14:52
Главы МИД Азербайджана и Турции обсудили эскалацию на Ближнем ВостокеВнешняя политика
14:51
ЦАХАЛ завершил серию ударов по Ливану, ликвидированы члены "Хезболла"Другие страны
14:49
МИД Катара: Ирану придется заплатить за авиаудары по катарской территорииДругие страны
14:49
Фон дер Ляйен: ЕС должен быть готов к последствиям эскалации на Ближнем ВостокеДругие страны
14:45
Британия подняла самолеты после тревоги на базе АкротириДругие страны
14:40
В Бахрейне удар снарядов вызвал пожар на борту суднаДругие страны
14:36