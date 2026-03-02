Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edilib

İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İnfrastruktur
    • 02 mart, 2026
    • 14:02
    "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin (ADY) artan sərnişin tələbatını təmin etmək məqsədilə Bakı-Ağstafa-Bakı istiqamətində əlavə qatar reysləri təyin edir.

    Bu barədə "Report"a səhmdar cəmiyyətindən bildirilib.

    Belə ki, 7 və 9 mart tarixlərində hər iki istiqamətə səfərlər təşkil ediləcək.

    Qatar Bakıdan Ağstafaya saat 08:30-da, Ağstafadan Bakıya isə saat 17:20-də yola düşəcək.

    Məlumata görə, eyni zamanda, bu istiqamətlər üzrə gündəlik Bakı–Qazax–Bakı marşrutu ilə də səfər etmək olacaq.

    Sərnişinlər sözügedən reyslərə biletləri 10 % endirimlə dəmiryol kassalarından, ADY-nin rəsmi saytından və ya "ADY Mobile" tətbiqindən əldə edə bilərlər.

    АЖД назначили дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку

