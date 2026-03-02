В январе Азербайджан осуществил торговлю со странами ЕС на $1,8 млрд

В январе текущего года объем товарооборота между Азербайджаном и странами Европейского союза (ЕС) составил $1 млрд 781 млн 262 тыс.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет, это на 32% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

За отчетный период стоимость экспорта Азербайджана в страны ЕС снизилась на 33,6% до $1 млрд 596 млн 934 тыс., а стоимость импорта из стран-членов ЕС - на 13,4% до $184 млн 328 тыс.

В январе доля стран ЕС в общем объеме экспорта Азербайджана составила 71,4%, а их доля в общем объеме импорта – 14,15%.

В течение месяца наибольший товарооборот Азербайджана последовательно сформировался с Италией, Румынией, Германией, Болгарией и Грецией.