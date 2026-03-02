Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Барро подтвердил повреждение военно-морской базы Франции в ОАЭ

    Другие страны
    • 02 марта, 2026
    • 13:56
    Барро подтвердил повреждение военно-морской базы Франции в ОАЭ

    Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подтвердил, что по французской военно-морской базев ОАЭ был нанесен удар беспилотником, и указал, что жертв среди личного состава нет.

    Как передает Report, об этом он заявил на пресс-конференции.

    "Вчера ангар нашей военно-морской базы в Эмиратах был поврежден в результате атаки беспилотника, нацеленной на порт Абу-Даби; к счастью, ущерб носит исключительно материальный характер и ограничен", - заявил он.

