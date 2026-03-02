Барро подтвердил повреждение военно-морской базы Франции в ОАЭ
Другие страны
- 02 марта, 2026
- 13:56
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подтвердил, что по французской военно-морской базев ОАЭ был нанесен удар беспилотником, и указал, что жертв среди личного состава нет.
Как передает Report, об этом он заявил на пресс-конференции.
"Вчера ангар нашей военно-морской базы в Эмиратах был поврежден в результате атаки беспилотника, нацеленной на порт Абу-Даби; к счастью, ущерб носит исключительно материальный характер и ограничен", - заявил он.
