Барро подтвердил повреждение военно-морской базы Франции в ОАЭ

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро подтвердил, что по французской военно-морской базев ОАЭ был нанесен удар беспилотником, и указал, что жертв среди личного состава нет.

Как передает Report, об этом он заявил на пресс-конференции.

"Вчера ангар нашей военно-морской базы в Эмиратах был поврежден в результате атаки беспилотника, нацеленной на порт Абу-Даби; к счастью, ущерб носит исключительно материальный характер и ограничен", - заявил он.