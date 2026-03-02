Fransanın BƏƏ-dəki hərbi-dəniz bazasına PUA ilə hücum edilib

İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Fransanın xarici işlər naziri Jan-Noel Barro ölkənin Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindəki (BƏƏ) hərbi-dəniz bazasına pilotsuz uçuş aparatı (PUA) ilə zərbə endirildiyini təsdiqləyib.

    "Report" xəbər verir ki, o bunu mətbuat konfransında bəyan edib.

    Nazir şəxsi heyət arasında itki olmadığını bildirib.

    "Dünən Əbu-Dabi limanını hədəf alan PUA-nın hücumu nəticəsində BƏƏ-dəki hərbi-dəniz bazamızın anbarı zədələnib; xoşbəxtlikdən, ziyan yalnız maddi xarakter daşıyır", - o bəyan edib.

