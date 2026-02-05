Сегодня состоится еще один матч Азербайджанской баскетбольной лиги
Футбол
- 05 февраля, 2026
- 09:21
Сегодня состоится еще одна игра XVI тура Азербайджанской баскетбольной лиги.
Как сообщает Report, в единственном матче дня встретятся "Губа" и "Серхедчи".
Встреча пройдет в Бакинском дворце спорта в 20:30.
"Серхедчи" занимает четвертое место в группе B с 20 очками. Представитель региона с таким же количеством очков находится на пятом месте.
Накануне "Сумгайыт" победил "Лянкяран" со счетом 102:77.
Отметим, что тур завершится 8 февраля.
