Сегодня состоится еще один матч Азербайджанской баскетбольной лиги

Сегодня состоится еще одна игра XVI тура Азербайджанской баскетбольной лиги.

Как сообщает Report, в единственном матче дня встретятся "Губа" и "Серхедчи".

Встреча пройдет в Бакинском дворце спорта в 20:30.

"Серхедчи" занимает четвертое место в группе B с 20 очками. Представитель региона с таким же количеством очков находится на пятом месте.

Накануне "Сумгайыт" победил "Лянкяран" со счетом 102:77.

Отметим, что тур завершится 8 февраля.