    Сегодня состоится еще один матч Азербайджанской баскетбольной лиги

    • 05 февраля, 2026
    • 09:21
    Сегодня состоится еще один матч Азербайджанской баскетбольной лиги

    Сегодня состоится еще одна игра XVI тура Азербайджанской баскетбольной лиги.

    Как сообщает Report, в единственном матче дня встретятся "Губа" и "Серхедчи".

    Встреча пройдет в Бакинском дворце спорта в 20:30.

    "Серхедчи" занимает четвертое место в группе B с 20 очками. Представитель региона с таким же количеством очков находится на пятом месте.

    Накануне "Сумгайыт" победил "Лянкяран" со счетом 102:77.

    Отметим, что тур завершится 8 февраля.

