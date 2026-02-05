İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    Azərbaycan Basketbol Liqasında daha bir oyun keçiriləcək

    Futbol
    • 05 fevral, 2026
    • 09:09
    Azərbaycan Basketbol Liqasında daha bir oyun keçiriləcək

    Azərbaycan Basketbol Liqasının XVI turunun daha bir oyunu bu gün keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, günün yeganə matçında "Quba" "Sərhədçi" ilə üz-üzə gələcək.

    Qarşılaşma Bakı İdman Sarayında, saat 20:30-da start götürəcək.

    "Sərhədçi" B qrupunda 20 xalla dördüncü pillədə qərarlaşıb. Eyni xala malik olan bölgə təmsilçisi beşincidir.

    Qeyd edək ki, tura fevralın 8-də yekun vurulacaq. Ötən gün "Sumqayıt" "Lənkəran"ı məğlub edib - 102:77.

