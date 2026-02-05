Azərbaycan Basketbol Liqasında daha bir oyun keçiriləcək
Futbol
- 05 fevral, 2026
- 09:09
Azərbaycan Basketbol Liqasının XVI turunun daha bir oyunu bu gün keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, günün yeganə matçında "Quba" "Sərhədçi" ilə üz-üzə gələcək.
Qarşılaşma Bakı İdman Sarayında, saat 20:30-da start götürəcək.
"Sərhədçi" B qrupunda 20 xalla dördüncü pillədə qərarlaşıb. Eyni xala malik olan bölgə təmsilçisi beşincidir.
Qeyd edək ki, tura fevralın 8-də yekun vurulacaq. Ötən gün "Sumqayıt" "Lənkəran"ı məğlub edib - 102:77.
