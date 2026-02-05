Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах

    Rystad Energy: Геополитика теряет долгосрочное влияние на цены нефти

    Энергетика
    • 05 февраля, 2026
    • 09:53
    Rystad Energy: Геополитика теряет долгосрочное влияние на цены нефти

    Независимая норвежская консалтинговая компания Rystad Energy прогнозирует, что средняя цена за баррель нефти в 2026 и 2027 годах составит 60 долларов

    Как сообщает Report, об этом заявил директор по исследованиям в регионе MENA Rystad Energy Адитья Сарасват (Aditya Saraswat) в ходе конференции и выставки IADC Drilling Caspian & Black Sea 2026 в Баку.

    "Конечно, может произойти что угодно: геополитические шоки или ответная реакция ОПЕК на избыток предложения. Но если совместить "фундаментал" с текущим спросом и предложением, получается именно такая картина.

    Мы видим изменения в поведении спотовых цен: влияние геополитики перестает закладываться в долгосрочную премию. Когда возникает конфликт (как недавно с Ираном), цены резко подскакивают, но затем так же быстро падают. Можно сказать, что пока события в мире не влияют на маршруты поставок напрямую, цены остаются более-менее "замаскированными" от мировых потрясений", - заявил А. Сарасват.

    По его словам, до сих пор ОПЭК занимала оборонительную позицию по ценам.

    "Однако в последнем квартале 2025 года мы увидели, как ОПЕК возвращает часть объемов на рынок, пытаясь восстановить свою долю. В последних отчетах ОПЕК активно обсуждается избыток предложения и рост запасов. Это два ключевых драйвера цен: геополитика и реакция ОПЕК", - добавил директор по исследованиям.

    Rystad Energy цена на нефть ОПЕК
    "Rystad Energy": Geosiyasət neftin qiymətinə uzunmüddətli təsirini itirir
    Rystad Energy: Geopolitics losing long-term influence on oil prices
    Ты - Король

    Последние новости

    11:26

    В Абу-Даби начался второй день переговоров Украины, РФ и США

    Другие страны
    11:24

    Премьер Польши находится с визитом в Киеве

    В регионе
    11:23

    CFI Financial Group стал единственным владельцем "дочки" в Азербайджане

    Финансы
    11:15

    SOCAR AQŞ в течение двух лет пробурит 8 скважин в Турции

    Энергетика
    11:13

    Азербайджан запускает глобальную кампанию по продвижению туризма

    Туризм
    11:11

    Рафиев: Африканский континент является частью Движения неприсоединения

    Внешняя политика
    11:09

    МИД Кубы призвал США ослабить давление и предложил сферы для сотрудничества

    Другие страны
    11:05

    Маск запустил Starlink в Таджикистане

    Другие страны
    11:02

    Вэнс посетит Азербайджан и Армению после открытия Олимпиады в Италии

    Внешняя политика
    Лента новостей