Rystad Energy: Геополитика теряет долгосрочное влияние на цены нефти

Независимая норвежская консалтинговая компания Rystad Energy прогнозирует, что средняя цена за баррель нефти в 2026 и 2027 годах составит 60 долларов

Как сообщает Report, об этом заявил директор по исследованиям в регионе MENA Rystad Energy Адитья Сарасват (Aditya Saraswat) в ходе конференции и выставки IADC Drilling Caspian & Black Sea 2026 в Баку.

"Конечно, может произойти что угодно: геополитические шоки или ответная реакция ОПЕК на избыток предложения. Но если совместить "фундаментал" с текущим спросом и предложением, получается именно такая картина.

Мы видим изменения в поведении спотовых цен: влияние геополитики перестает закладываться в долгосрочную премию. Когда возникает конфликт (как недавно с Ираном), цены резко подскакивают, но затем так же быстро падают. Можно сказать, что пока события в мире не влияют на маршруты поставок напрямую, цены остаются более-менее "замаскированными" от мировых потрясений", - заявил А. Сарасват.

По его словам, до сих пор ОПЭК занимала оборонительную позицию по ценам.

"Однако в последнем квартале 2025 года мы увидели, как ОПЕК возвращает часть объемов на рынок, пытаясь восстановить свою долю. В последних отчетах ОПЕК активно обсуждается избыток предложения и рост запасов. Это два ключевых драйвера цен: геополитика и реакция ОПЕК", - добавил директор по исследованиям.