Турпоток из США в Азербайджан продемонстрировал рост

Азербайджан в 2025 году посетили 36 126 туристов из стран американского континента.

По полученной Report информации, это на 2,3% меньше, чем в 2024 году.

За год наибольшее число туристов прибыло из США - 23 952 человека, что на 4,5% превышает показатель предыдущего года.

В прошлом году Азербайджан посетили туристы из Канады - 5477 человека (+2,9%), из Бразилии - 2458 (-34,6%), из Мексики – 1023 (-5,2%), из Колумбии – 944 (-17,9%), из Аргентины - 524 (+5,4%), из Эквадора - 216 (+13,7%), из Чили - 213 (-19,9%), из Венесуэлы – 201 (+12,3%), из Перу – 182 (-12,5%), из Коста-Рики - 162 (-22,5%), из Кубы - 128 (-14,1%), из Сент-Китса и Невиса – 136 (-10,5%), из Тринидада и Тобаго – 110 (-35,7%), из Уругвая – 82 (+13,9%), из Боливии – 67 (-18,3%), из Ямайки - 37 (-59,8%), из Панамы - 33 (-42,1%), из Доминиканской Республики - 32 (-63,2%), из Парагвая - 30 (-40%), из Гватемалы - 26 (-65,2%), из Гаити - 22 (+29,4%), из Гондураса - 23 (-56,2%), из Сальвадора - 17 (-19%), из Никарагуа - 14 (-6,7%), из Суринама - 13 (-65,8%), из Белиза - 3 (-90,3%, из Гайаны - 1 турист (-94,4%).

В прошлом году Азербайджан посетили 2 млн 570,2 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 189 стран, что на 2,1% меньше, чем в предыдущем году.