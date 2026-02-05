Azərbaycana ABŞ-dən turist axını artıb
- 05 fevral, 2026
- 09:15
2025-ci ildə Azərbaycana Amerika qitəsi ölkələrindən 36 126 turist gəlib.
"Report"un əldə etdiyi məlumata görə, bu, 2024-cü illə müqayisədə 2,3 % azdır.
İl ərzində çox turist ABŞ-dən gəlib - 23 952 nəfər. Bu, 1 il əvvələ nisbətən 4,5 % çoxdur.
Bundan əlavə, Kanadadan – 5 477 (+2,9 %), Braziliyadan - 2 458 (-34,6 %), Meksikadan – 1 023 (-5,2 %), Kolumbiyadan - 944 (-17,9 %), Argentinadan - 524 (+5,4 %) Ekvadordan - 216 (+13,7 %), Çilidən - 213 (-19,9 %), Venesueladan – 201 (+12,3 %), Perudan - 182 (-12,5 %), Kosta-Rikadan – 162 (-22,5 %), Kubadan – 128 (-14,1 %), Sent-Kits və Nevisdən– 136 (- 10,5 %), Trinidad və Tobaqodan 110 (-35,7 %), Uruqvaydan - 82 ( +13,9 %), Boliviyadan 67 ( -18,3 %), Yamaykadan 37 (- 59,8 %), Panamadan – 33 (-42,1 %), Dominikandan 32 ( - 63,2 %), Paraqvaydan 30 ( -40 %), Qvatemaladan 26 ( -65,2 %), Haitidən 22 ( +29,4 %), Hondurasdan 23 ( -56,2 %), Salvadordan 17 ( -19 %), Nikaraquadan 14 ( -6,7 %), Surinamdan 13 ( -65,8 %) Belizdən 3 nəfər ( -90,3 %) və Qayanadan cəmi 1 ( - 94,4 %) turist gəlib.
Ötən il Azərbaycana 189 ölkədən 2 milyon 570,2 min və yaxud əvvəlki illə müqayisədə 2,1 % az əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlib.