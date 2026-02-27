İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    Premyer Liqa: "Zirə" səfərdə "Araz-Naxçıvan"a qalib gəlib

    Futbol
    • 27 fevral, 2026
    • 19:52
    Premyer Liqa: Zirə səfərdə Araz-Naxçıvana qalib gəlib

    Misli Premyer Liqasının XXII turunda "Zirə" səfərdə "Araz-Naxçıvan"a qalib gəlib.

    "Report"un məlumatına görə, "Liv Bona Dea Arena"da baş tutan qarşılaşmada "qartallar" 1:0 hesablı qələbə qazanıblar.

    67-ci dəqiqədə Ayron Qomis meydan sahiblərini cəzalandırıb.

    "Zirə" bu qələbə ilə xallarının sayını 38-ə çatdırıb və turnir cədvəlinin dördüncü sırasında qərarlaşıb. "Araz-Naxçıvan" isə 33 xalla beşincidir.

    Qeyd edək ki, turun açılış matçında "Kəpəz" "Sumqayıt"a (3:0) qalib gəlib. Tura martın 1-də yekun vurulacaq.

