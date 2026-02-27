Premyer Liqa: "Zirə" səfərdə "Araz-Naxçıvan"a qalib gəlib
Misli Premyer Liqasının XXII turunda "Zirə" səfərdə "Araz-Naxçıvan"a qalib gəlib.
"Report"un məlumatına görə, "Liv Bona Dea Arena"da baş tutan qarşılaşmada "qartallar" 1:0 hesablı qələbə qazanıblar.
67-ci dəqiqədə Ayron Qomis meydan sahiblərini cəzalandırıb.
"Zirə" bu qələbə ilə xallarının sayını 38-ə çatdırıb və turnir cədvəlinin dördüncü sırasında qərarlaşıb. "Araz-Naxçıvan" isə 33 xalla beşincidir.
Qeyd edək ki, turun açılış matçında "Kəpəz" "Sumqayıt"a (3:0) qalib gəlib. Tura martın 1-də yekun vurulacaq.
