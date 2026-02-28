Трамп запретил использование технологий Anthropic федеральными ведомствами

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что поручил всем федеральным ведомствам немедленно прекратить использование технологий компании Anthropic, добавив, что для таких структур, как Министерство обороны, которые используют продукты компании, будет предусмотрен шестимесячный переходный период.

Как передает Report, об этом глава Белого дома сообщил в публикации в социальной сети Truth Social.

"Я поручаю каждому федеральному ведомству правительства Соединенных Штатов немедленно прекратить любое использование технологий Anthropic. Нам это не нужно, мы этого не хотим и больше не будем с ними вести дела!" – написал он.

Напомнил, что распоряжение Трампа последовало на фоне конфликта между Пентагоном и одной из ведущих лабораторий в области искусственного интеллекта, Anthropic, из-за опасений относительно того, как военные могут применять ИИ в условиях войны.