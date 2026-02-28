Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид

    Трамп запретил использование технологий Anthropic федеральными ведомствами

    Другие страны
    • 28 февраля, 2026
    • 02:16
    Трамп запретил использование технологий Anthropic федеральными ведомствами

    Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что поручил всем федеральным ведомствам немедленно прекратить использование технологий компании Anthropic, добавив, что для таких структур, как Министерство обороны, которые используют продукты компании, будет предусмотрен шестимесячный переходный период.

    Как передает Report, об этом глава Белого дома сообщил в публикации в социальной сети Truth Social.

    "Я поручаю каждому федеральному ведомству правительства Соединенных Штатов немедленно прекратить любое использование технологий Anthropic. Нам это не нужно, мы этого не хотим и больше не будем с ними вести дела!" – написал он.

    Напомнил, что распоряжение Трампа последовало на фоне конфликта между Пентагоном и одной из ведущих лабораторий в области искусственного интеллекта, Anthropic, из-за опасений относительно того, как военные могут применять ИИ в условиях войны.

    Дональд Трамп Anthropic технологии

    Последние новости

    02:16

    Трамп запретил использование технологий Anthropic федеральными ведомствами

    Другие страны
    01:48

    В Пакистане заявили о ликвидации 297 афганских военных

    Другие страны
    01:16

    В Гаване велосипедный бум на фоне приостановления поставки топлива на Кубу

    Другие страны
    00:55

    Посол Азербайджана в Сербии: Зангезурский коридор следует рассматривать в более широком контексте

    Внешняя политика
    00:49

    Кямиль Хасиев: Остается последний шаг со стороны Армении

    Внешняя политика
    00:08

    Чили отказалась разрешить оказание медпомощи на борту китайского медицинского судна

    Другие страны
    23:42

    Назначен новый торговый представитель России в Азербайджане

    В регионе
    23:32

    Зеленский: В Украине появится спецпредставитель по работе с белорусской диаспорой

    Другие страны
    23:23

    Трамп хочет договориться с Ираном без военного вмешательства

    Другие страны
    Лента новостей