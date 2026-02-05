Мировые цены на нефть снизились более чем на 2%

Цены на нефть опустились утром в четверг после сильного роста накануне.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $67,99 за баррель, что на $1,47 (2,12%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на $1,42 (2,18%) до $63,72 за баррель.

В центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке.

Новости о том, что Вашингтон и Тегеран согласовали проведение переговоров в Омане ослабили опасения по поводу срыва процесса урегулирования американо-иранского конфликта, эскалация которого может привести к перебоям в поставках нефти не только из Ирана, но и из других стран региона.