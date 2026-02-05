Ильхам Алиев Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Мировые цены на нефть снизились более чем на 2%

    Энергетика
    • 05 февраля, 2026
    • 09:51
    Мировые цены на нефть снизились более чем на 2%

    Цены на нефть опустились утром в четверг после сильного роста накануне.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $67,99 за баррель, что на $1,47 (2,12%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

    Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели на $1,42 (2,18%) до $63,72 за баррель.

    В центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке.

    Новости о том, что Вашингтон и Тегеран согласовали проведение переговоров в Омане ослабили опасения по поводу срыва процесса урегулирования американо-иранского конфликта, эскалация которого может привести к перебоям в поставках нефти не только из Ирана, но и из других стран региона.

    World oil prices fall over 2%
