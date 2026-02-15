Президент Сербии: Я многому научился у моего дорогого друга Ильхама Алиева

Я многому научился у моего дорогого друга Ильхама Алиева - не только сегодня, но и в другое время.

Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявил Президент Республики Сербия Александар Вучич на 1-м заседании Совета стратегического партнёрства между двумя странами с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Александар Вучич отметил, что в ближайшее время будут открыты прямые рейсы между Белградом и Баку, и наши контакты по сравнению с предыдущим периодом станут более тесными: "В то же время, когда речь идёт о различных сферах, таких как культура, спорт, экономика, сельское хозяйство, промышленность, военно-техническое сотрудничество, я полностью уверен, что наши связи шире по сравнению с возможными отношениями между любыми двумя странами мира. Я хотел бы добавить ещё один момент: я многому научился у моего дорогого друга Ильхама Алиева - не только сегодня, но и в другое время. Именно по этой причине сегодня я уделил этому больше времени.

Я и в будущем буду так поступать. Я знаю, что он очень преданный друг. Я знаю, что мы можем ожидать от Азербайджана много хорошего и верю, что азербайджанский народ всегда может ожидать от Сербии и сербского народа только хорошего. Я бы попросил сербских министров работать так же искренне, как и наши азербайджанские партнёры".