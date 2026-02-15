Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Вучич: Мы полны решимости развивать стратегическое партнерство с Азербайджаном

    Внешняя политика
    • 15 февраля, 2026
    • 21:03
    Вучич: Мы полны решимости развивать стратегическое партнерство с Азербайджаном

    Мы весьма решительно настроены развивать наилучшее стратегическое партнерство с дружественной страной - Азербайджаном.

    Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявил Президент Республики Сербия Александар Вучич на 1-м заседании Совета стратегического партнёрства между двумя странами с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

    "Мы будем двигаться к этой цели. Это означает, что мы будем от всего сердца работать над дальнейшим развитием наших отношений в различных сферах. Когда речь идёт о друзьях, сталкиваясь с трудностями, с некоторыми вопросами, мы всегда можем решать их вместе. Так будет всегда. Мы желаем, чтобы дружба, построение более хороших отношений и взаимные связи развивались быстрее и интенсивнее", - подчеркнул Александар Вучич.

    Александар Вучич Сербия Азербайджан Совет стратегического партнерства
    Vuçiç: Biz dost ölkə Azərbaycanla ən yaxşı strateji tərəfdaşlığı inkişaf etdirməkdə israrlıyıq
    Vučić: Serbia determined to develop strategic partnership with Azerbaijan
