Вучич: Мы полны решимости развивать стратегическое партнерство с Азербайджаном

Мы весьма решительно настроены развивать наилучшее стратегическое партнерство с дружественной страной - Азербайджаном.

Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявил Президент Республики Сербия Александар Вучич на 1-м заседании Совета стратегического партнёрства между двумя странами с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Мы будем двигаться к этой цели. Это означает, что мы будем от всего сердца работать над дальнейшим развитием наших отношений в различных сферах. Когда речь идёт о друзьях, сталкиваясь с трудностями, с некоторыми вопросами, мы всегда можем решать их вместе. Так будет всегда. Мы желаем, чтобы дружба, построение более хороших отношений и взаимные связи развивались быстрее и интенсивнее", - подчеркнул Александар Вучич.