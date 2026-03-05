HRANA: Число погибших в Иране превысило 1110 человек

В Иране с начала совместной операции США и Израиля погибли по меньшей мере 1114 человек.

Как передает Report со ссылкой на СNN, об этом сообщает иранская правозащитная организация HRANA.

Согласно представленным сведениям, в числе жертв - 183 несовершеннолетних.

В настоящее время организация ведет проверку еще более 900 заявленных случаев гибели людей.