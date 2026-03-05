Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК

    HRANA: Число погибших в Иране превысило 1110 человек

    В регионе
    • 05 марта, 2026
    • 10:15
    HRANA: Число погибших в Иране превысило 1110 человек

    В Иране с начала совместной операции США и Израиля погибли по меньшей мере 1114 человек.

    Как передает Report со ссылкой на СNN, об этом сообщает иранская правозащитная организация HRANA.

    Согласно представленным сведениям, в числе жертв - 183 несовершеннолетних.

    В настоящее время организация ведет проверку еще более 900 заявленных случаев гибели людей.

    Операция США и Израиля против Ирана эскалация на Ближнем Востоке число погибших в Иране
    Ты - Король

    Последние новости

    10:17

    Арагчи: Фрегат на борту со 130 моряками был атакован без предупреждения

    В регионе
    10:15

    HRANA: Число погибших в Иране превысило 1110 человек

    В регионе
    09:56

    ЦАХАЛ начал новую волну ударов по Тегерану

    Другие страны
    09:56

    На западе Израиля системы ПВО перехватили два БПЛА

    Другие страны
    09:47
    Фото

    Эльчин Амирбеков пригласил Германию поддержать разминирование освобожденных территорий

    Внешняя политика
    09:42

    Азербайджанская нефть подешевела почти на $4

    Энергетика
    09:29

    Цены на золото выросли на фоне конфликта на Ближнем Востоке

    Энергетика
    09:23

    В Шеки 64-летний мужчина погиб от удара током

    Происшествия
    09:12

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (05.03.2026)

    Финансы
    Лента новостей