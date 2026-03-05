"HRANA": İranda ölənlərin sayı 1110 nəfəri ötüb
Region
- 05 mart, 2026
- 10:22
ABŞ və İsrailin birgə əməliyyatının başlanmasından bəri İranda ən azı 1114 nəfər həlak olub.
"Report" CNN-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İranın "HRANA" hüquq müdafiə təşkilatı məlumat yayıb.
Məlumata görə, ölənlərdən 183-ü yetkinlik yaşına çatmamış şəxslərdir.
Hazırda təşkilat 900-dən çox ölüm faktını araşdırır.
