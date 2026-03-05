İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    "HRANA": İranda ölənlərin sayı 1110 nəfəri ötüb

    Region
    • 05 mart, 2026
    • 10:22
    HRANA: İranda ölənlərin sayı 1110 nəfəri ötüb

    ABŞ və İsrailin birgə əməliyyatının başlanmasından bəri İranda ən azı 1114 nəfər həlak olub.

    "Report" CNN-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İranın "HRANA" hüquq müdafiə təşkilatı məlumat yayıb.

    Məlumata görə, ölənlərdən 183-ü yetkinlik yaşına çatmamış şəxslərdir.

    Hazırda təşkilat 900-dən çox ölüm faktını araşdırır.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı HRANA
    HRANA: Число погибших в Иране превысило 1110 человек
    HRANA: Death toll in Iran exceeds 1,110

    Son xəbərlər

    10:30

    Samir Şərifov: "Azərbaycan adaptiv iqtisadi idarəetmə modelini qurur"

    Maliyyə
    10:27

    Əraqçi batırılmış "Dena" freqatındakı dənizçilərin sayını açıqlayıb

    Region
    10:26

    İqtisadiyyat Nazirliyinin kollegiyasının tərkibi dəyişib

    Daxili siyasət
    10:22

    "HRANA": İranda ölənlərin sayı 1110 nəfəri ötüb

    Region
    10:20
    Foto
    Video

    HONOR Azərbaycanda ikinci rəsmi mağazasını və ilk servis mərkəzini açıb

    Biznes
    10:09

    Goranboyda iki avtomobil toqquşub, beş nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    10:08

    Gəncədə qadın evdə ölü körpə doğub

    Hadisə
    10:08

    "Bank of Baku"nun səhmdarlarının yığıncağı keçiriləcək

    Maliyyə
    10:04

    "Milan" Rafael Leaonun müqavilə müddətinin uzadılmasında ciddi problemlə üzləşib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti