İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Azərbaycanda nəqliyyat sahəsinə aid yeni dövlət standartları qəbul edilib

    Biznes
    • 20 oktyabr, 2026
    • 14:51
    Azərbaycanda nəqliyyat sahəsinə aid yeni dövlət standartları qəbul edilib

    Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin tabeliyində olan Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu (AZSTAND) dəmir yolu və avtomobil nəqliyyatı sahəsinə aid 61 yeni dövlət standartı qəbul edib.

    "Report" AZSTAND-a istinadən xəbər verir ki, yeni dövlət standartlarının tətbiqində məqsəd nəqliyyat infrastrukturunun etibarlılığının artırılması, yol hərəkətinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, nəqliyyat vasitələrinin təsnifatı və terminologiyasının təkmilləşdirilməsi, yükdaşımalar zamanı yüklərin təhlükəsiz bərkidilməsinə dair tələblərin müəyyənləşdirilməsi, habelə texniki vasitələr, müvafiq sistemlər üzrə vahid tələblərin tətbiqi və beynəlxalq standartlara uyğunluğun təmin edilməsindən ibarətdir.

    Dövlət standartlarının layihələri Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinin bazasında təsis edilən "Nəqliyyat və nəqliyyat infrastrukturu" standartlaşdırma üzrə Texniki Komitənin (AZSTAND/TK 43) təqdimatı əsasında qəbul olunub və Standartlaşdırma üzrə normativ sənədlərin Dövlət Fonduna daxil edilib.

    Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi Azərbaycan Standartlaşdırma İnstitutu (AZSTAND) Yeni dövlət standartları
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    16:02
    "Barselona" "Ştutqart"ın futbolçusu Finn Yelçlə maraqlanır
    Futbol
    15:59
    Rubio: ABŞ Ukrayna üzrə irəliləyişin olmamasından məyusdur - Yenilənib
    Digər ölkələr
    15:58
    Darmanen: Fransada iğtişaşlarla bağlı 150-yə yaxın şəxsə həbs cəzası verilib
    Digər ölkələr
    15:56
    Gəncə Memorial Kompleksi Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyinə verilib - Sərəncam
    Daxili siyasət
    15:55
    Prezident Azərbaycan və BMT İqlim Katibliyi arasında memorandumu təsdiqləyib
    Daxili siyasət
    15:55
    "CFI Financial İnvestisiya Şirkəti"nin törəməsi nizamnamə kapitalını 1 % azaldır
    Maliyyə
    15:51
    Azad edilmiş ərazilərdə Qarabağ Milli Parkı yaradılır - Sərəncam
    Daxili siyasət
    15:48
    Foto
    Azərbaycan Cüdo Federasiyasının Hakimlər Komitəsinin təşkilatçılığı ilə praktiki seminar keçirilib
    Fərdi
    15:36
    Ev, otaq yoldaşı və usta — bir ünvanda: Birev.az
    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti