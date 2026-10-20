İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    Azərbaycanın gənc qız cüdoçuları Özbəkistanda təlim-məşq toplanışında iştirak ediblər

    Fərdi
    • 20 oktyabr, 2026
    • 15:07
    Azərbaycanın gənc qız cüdoçuları Özbəkistanda təlim-məşq toplanışında iştirak ediblər

    Azərbaycanın gənc qız cüdoçulardan ibarət milli komandası Özbəkistanın paytaxtı Daşkənddə keçirilən beynəlxalq təlim-məşq toplanışında iştirak edib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Cüdo Federasiyasından məlumat verilib.

    Hazırlıq prosesinə gənc qızlardan ibarət yığmanın böyük məşqçisi Saşa Herkenrat-Vimar və yeniyetmə qızlardan ibarət millinin baş məşqçisi Elnur İsmayılov rəhbərlik ediblər.

    Təlim-məşq toplanışı oktyabrın 24-25-də Tacikistanın paytaxtı Düşənbədə keçiriləcək gənclər arasında Qran-pri turnirinə hazırlıq məqsədi daşıyıb.

    Elnur İsmayılov Gənc qız cüdoçulardan ibarət Azərbaycan millisi Azərbaycan Cüdo Federasiyası (ACF)
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    16:02
    "Barselona" "Ştutqart"ın futbolçusu Finn Yelçlə maraqlanır
    Futbol
    15:59
    Rubio: ABŞ Ukrayna üzrə irəliləyişin olmamasından məyusdur - Yenilənib
    Digər ölkələr
    15:58
    Darmanen: Fransada iğtişaşlarla bağlı 150-yə yaxın şəxsə həbs cəzası verilib
    Digər ölkələr
    15:56
    Gəncə Memorial Kompleksi Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyinə verilib - Sərəncam
    Daxili siyasət
    15:55
    Prezident Azərbaycan və BMT İqlim Katibliyi arasında memorandumu təsdiqləyib
    Daxili siyasət
    15:55
    "CFI Financial İnvestisiya Şirkəti"nin törəməsi nizamnamə kapitalını 1 % azaldır
    Maliyyə
    15:51
    Azad edilmiş ərazilərdə Qarabağ Milli Parkı yaradılır - Sərəncam
    Daxili siyasət
    15:48
    Foto
    Azərbaycan Cüdo Federasiyasının Hakimlər Komitəsinin təşkilatçılığı ilə praktiki seminar keçirilib
    Fərdi
    15:36
    Ev, otaq yoldaşı və usta — bir ünvanda: Birev.az
    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti