AMADA boksçu Daniel Holostenkonu iki il müddətinə cəzalandırıb
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- 20 oktyabr, 2026
- 15:10
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Azərbaycan Milli Antidopinq Agentliyi (AMADA) boksçu Daniel Holostenkonu iki il müddətinə cəzalandırıb.
Bu barədə "Report"a AMADA-dan məlumat verilib.
Bildirilib ki, idmançı tərəfindən məkan məlumatı pozuntusu aşkarlanıb.
Sanksiya avqustun 31-dən qüvvəyə minib.
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