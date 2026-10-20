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    AMADA boksçu Daniel Holostenkonu iki il müddətinə cəzalandırıb

    Fərdi
    • 20 oktyabr, 2026
    • 15:10
    AMADA boksçu Daniel Holostenkonu iki il müddətinə cəzalandırıb

    Azərbaycan Milli Antidopinq Agentliyi (AMADA) boksçu Daniel Holostenkonu iki il müddətinə cəzalandırıb.

    Bu barədə "Report"a AMADA-dan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, idmançı tərəfindən məkan məlumatı pozuntusu aşkarlanıb.

    Sanksiya avqustun 31-dən qüvvəyə minib.

    Daniel Holostenko Azərbaycan Milli AntiDopinq Agentliyi (AMADA)
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