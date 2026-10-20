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    Selcan Mahsudova: "Dünya Kubokunda qızıl medal qazanmaq özümə inamımı bir qədər də artırdı"

    Fərdi
    • 20 oktyabr, 2026
    • 15:02
    Selcan Mahsudova: Dünya Kubokunda qızıl medal qazanmaq özümə inamımı bir qədər də artırdı

    Dünya Kubokunda qızıl medal qazanmaq batut gimnastikası üzrə Azərbaycan millisinin üzvü Selcan Mahsudovanın özünəinamını bir qədər də artırıb.

    Bu barədə "Report"a 23 yaşlı idmançı açıqlama verib.

    O, Almaniyanın Kotbus şəhərində keçirilmiş turnirlə bağlı təəssüratlarını bölüşüb:

    "Dünya çempionatı öncəsi belə bir nəticə əldə etmək məni çox sevindirdi və özümə inamımı bir qədər də artırdı. Dünya Kubokunda ilk dəfə deyil ki, qızıl medal qazanıram. Buna baxmayaraq, hər bir medal mənim üçün çox önəmlidir. Bu, iki qızıl medal qazandığım ilk Dünya Kuboku idi. Həm fərdi, həm də qarışıq sinxron proqramda birinci oldum".

    S.Mahsudova iki həftə sonra dünya çempionatının başlayacağını xatırladıb:

    "İl ərzində əsas hazırlığı məhz bu yarışa yönəltmişik. Məqsədim dünya çempionatında medal qazanmaqdır. Dünya Kuboku seriyasında qarışıq sinxron proqram üzrə qalib olmaq bizim üçün ilkdir. Bu, çox sevindirici nəticədir. Qarşıdakı əsas hədəfimiz dünya çempionatında medal qazanmaqdır".

    Xatırladaq ki, Selcan Mahsudova fərdi proqramda 55.540 xalla qızıl mükafata sahib çıxıb. Bundan əlavə, Maqsud Mahsudov və Selcan Mahsudova mövsüm ərzində nümayiş etdirdikləri sabit nəticələrlə qarışıq sinxron proqramında qızıl medal qazanıblar.

    Selcan Mahsudova Maqsud Mahsudov Batut gimnastikası üzrə Azərbaycan millisi
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