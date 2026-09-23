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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    "Хатам аль-Анбия": Антииранские заявления Трампа являются инструментом внутренней пропаганды

    В регионе
    • 23 сентября, 2026
    • 04:43
    Хатам аль-Анбия: Антииранские заявления Трампа являются инструментом внутренней пропаганды

    Антииранские заявления и постоянные угрозы президента США Дональда Трампа являются не столько отражением реалий на местах, сколько просто инструментом внутренней пропаганды.

    Как сообщает Report со ссылкой на IRIB, об этом говорится в заявлении Генерального штаба ВС Ирана "Хатам аль-Анбия".

    Отмечается, что подобные выступления свидетельствуют о безвыходном положении Вашингтона в ее нападках на иранский народ.

    "Повторение безосновательных заявлений и угроз, с учетом истощения американской армии, является не признаком силы, а показателем их стратегической немощи.

    Заявления президента США не вносят никаких изменений в расстановку сил и никогда не компенсируют ослабевшие позиции этой страны в новом мировом порядке, а также поражения Вашингтона в войне против Тегерана и фронта сопротивления", - говорится в заявлении.

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