"Хатам аль-Анбия": Антииранские заявления Трампа являются инструментом внутренней пропаганды
- 23 сентября, 2026
- 04:43
Антииранские заявления и постоянные угрозы президента США Дональда Трампа являются не столько отражением реалий на местах, сколько просто инструментом внутренней пропаганды.
Как сообщает Report со ссылкой на IRIB, об этом говорится в заявлении Генерального штаба ВС Ирана "Хатам аль-Анбия".
Отмечается, что подобные выступления свидетельствуют о безвыходном положении Вашингтона в ее нападках на иранский народ.
"Повторение безосновательных заявлений и угроз, с учетом истощения американской армии, является не признаком силы, а показателем их стратегической немощи.
Заявления президента США не вносят никаких изменений в расстановку сил и никогда не компенсируют ослабевшие позиции этой страны в новом мировом порядке, а также поражения Вашингтона в войне против Тегерана и фронта сопротивления", - говорится в заявлении.