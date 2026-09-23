"Хатам аль-Анбия": Антииранские заявления Трампа являются инструментом внутренней пропаганды

Антииранские заявления и постоянные угрозы президента США Дональда Трампа являются не столько отражением реалий на местах, сколько просто инструментом внутренней пропаганды.

Как сообщает Report со ссылкой на IRIB, об этом говорится в заявлении Генерального штаба ВС Ирана "Хатам аль-Анбия".

Отмечается, что подобные выступления свидетельствуют о безвыходном положении Вашингтона в ее нападках на иранский народ.

"Повторение безосновательных заявлений и угроз, с учетом истощения американской армии, является не признаком силы, а показателем их стратегической немощи.

Заявления президента США не вносят никаких изменений в расстановку сил и никогда не компенсируют ослабевшие позиции этой страны в новом мировом порядке, а также поражения Вашингтона в войне против Тегерана и фронта сопротивления", - говорится в заявлении.