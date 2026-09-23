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    "Xatəm əl-Ənbiya": Trampın İran əleyhinə bəyanatları daxili təbliğat vasitəsidir

    Region
    • 23 sentyabr, 2026
    • 03:21
    Xatəm əl-Ənbiya: Trampın İran əleyhinə bəyanatları daxili təbliğat vasitəsidir

    ABŞ Prezidenti Donald Trampın İran əleyhinə bəyanatları və davamlı təhdidləri meydandakı reallıqlara əsaslanmaqdan daha çox, sadəcə olaraq daxili təbliğat vasitəsidir.

    "Report" İRİB-ə istinadən xəbər verir ki, bu fikirlər İran Silahlı Qüvvələrin Baş Qərargahı və "Xatəm əl-Ənbiya"nın Mərkəzi Qərargahının ABŞ Prezidenti Donald Trampın Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasında İslam Respublikası ilə bağlı açıqlamalarına cavab bəyanatında yer alıb.

    Qeyd olunur ki, bu cür çıxışlar Amerikanın İran xalqına qarşı hücumundakı çıxılmaz vəziyyətini göstərir.

    "Əsassız iddiaların və təhdidlərin təkrarlanması, ABŞ ordusunun tükənməsi nəzərə alınmaqla, güc əlaməti deyil, onların strateji acizliyinin göstəricisidir.

    ABŞ Prezidentinin bəyanatları güc hesablamalarında heç bir dəyişiklik yaratmır və bu ölkənin yeni dünya nizamındakı tənəzzülə uğramış mövqeyini, həmçinin Amerikanın İrana və müqavimət cəbhəsinə qarşı müharibədəki məğlubiyyətlərini heç vaxt kompensasiya etməyəcək", - bəyanatda qeyd olunub.

    Bildirilir ki, İran İslam Respublikasının Prezidenti Məsud Pezeşkian xalqın və Silahlı Qüvvələrin mesajını Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasında dünyaya çatdıracaq.

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