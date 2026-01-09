Хаменеи: В простестах в Иране замешаны иностранные державы - ОБНОВЛЕНО

К протестам в Иране причастны иностранные державы.

Как передает Report cо ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем выступлении по гостелевидению в пятницу.

"Иран не отступит перед протестами. Она (Исламская Республика - ред.) не потерпит служения иностранцам", - отметил он.

Хаменеи также выразив сомнение относительно заявлений президента США Дональда Трампа о поддержке иранского народа, обвинил его в причастности гибели около тысячи иранцев в ходе атак на Иран в прошлом году.

Хаменеи призвал прездента США заняться делами в собственной стране. "Он, если может, пусть займется управлением собственной страны", - подчеркнул верховный лидер Ирана.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи через несколько минут выступит с речью в связи с продолжающимися протестами в стране.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на иранское гостелевидение.

Ранее сегодня сообщалось о том, что в Иране началась новая волная протестов. Рано утром в пятницу тысячи людей вышли на улицы столицы.