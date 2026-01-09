Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране

    Хаменеи: В простестах в Иране замешаны иностранные державы - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    • 09 января, 2026
    • 13:35
    Хаменеи: В простестах в Иране замешаны иностранные державы - ОБНОВЛЕНО

    К протестам в Иране причастны иностранные державы.

    Как передает Report cо ссылкой на иранские СМИ, об этом заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем выступлении по гостелевидению в пятницу.

    "Иран не отступит перед протестами. Она (Исламская Республика - ред.) не потерпит служения иностранцам", - отметил он.

    Хаменеи также выразив сомнение относительно заявлений президента США Дональда Трампа о поддержке иранского народа, обвинил его в причастности гибели около тысячи иранцев в ходе атак на Иран в прошлом году.

    Хаменеи призвал прездента США заняться делами в собственной стране. "Он, если может, пусть займется управлением собственной страны", - подчеркнул верховный лидер Ирана.

    Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи через несколько минут выступит с речью в связи с продолжающимися протестами в стране.

    Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на иранское гостелевидение.

    Другие подробности не приводятся.

    Ранее сегодня сообщалось о том, что в Иране началась новая волная протестов. Рано утром в пятницу тысячи людей вышли на улицы столицы.

    Иран Али Хаменеи протесты Протесты в Иране Дональд Трамп
    Xamenei etirazlarda xarici dövlətləri ittiham edib - YENİLƏNİB

    Последние новости

    14:09

    Несколько азербайджанских каналов лишатся эфира из-за недобросовестной рекламы и дискриминации

    Медиа
    14:08

    Антониу Кошта и Урсула фон дер Ляйен обсудили с Ахмедом аш-Шараа развитие Сирии

    Другие страны
    14:07

    Глава МИД Чехии находится с визитом в Украине

    В регионе
    14:05

    Трамп освободил двух российских моряков с танкера "Marinera"

    Другие страны
    14:00

    Южный переходный совет в Йемене заявил о самороспуске

    Другие страны
    13:57

    Счетная палата освоила 84,2% бюджета за 2025 год

    Финансы
    13:55

    Посол Украины обсудил с представителем МИД Азербайджана партнерство Баку и Киева

    Внешняя политика
    13:45

    AZAL отменил некоторые рейсы по маршруту Баку-Москва-Баку

    Инфраструктура
    13:41

    Трамп: Американские компании вложат $100 млрд в нефтегазовый сектор Венесуэлы

    Другие страны
    Лента новостей