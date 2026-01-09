В Иране началась новая волна протестов, сайты ведущих информагентств не работают
В регионе
- 09 января, 2026
- 09:49
В Иране началась новая волная протестов. Рано утром в пятницу тысячи людей вышли на улицы столицы.
Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera.
На фоне протестов не работают сайты многих ведущих информагентств. В стране отсутствует интернет-соединение уже 12 часов.
По данным Azad Iran, в Йезде протестующие подожгли здание мэрии, в Тегеране - одно из административных зданий.
Сообщается, что на бульваре Фердовс в Тегеране подожгли полицейские машины.
Вчера между протестующими и полицией произошли столкновения. Офицер КСИР, который стрелял по протестующим, был схвачен и избит, и в результате этих побоев он скончался.
Последние новости
10:11
Нефть продолжает дорожать после скачка цен на 3% наканунеЭнергетика
10:05
Названо число трудовых договоров в АзербайджанеФинансы
09:57
Цена азербайджанской нефти выросла почти на 2%Энергетика
09:54
Папоян: Армения ожидает поставки 7,6 тыс. тонн азербайджанских нефтепродуктовВ регионе
09:49
В Иране началась новая волна протестов, сайты ведущих информагентств не работаютВ регионе
09:45
В Высшей лиге Азербайджана по волейболу состоятся очередные матчиКомандные
09:40
Состоится очередной матч XII тура Азербайджанской баскетбольной лигиКомандные
09:29
В Баку автомобиль сбил 78-летнюю женщинуПроисшествия
09:25