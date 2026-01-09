Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Иране началась новая волна протестов, сайты ведущих информагентств не работают

    В регионе
    09 января, 2026
    09:49
    В Иране началась новая волна протестов, сайты ведущих информагентств не работают

    В Иране началась новая волная протестов. Рано утром в пятницу тысячи людей вышли на улицы столицы.

    Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera.

    На фоне протестов не работают сайты многих ведущих информагентств. В стране отсутствует интернет-соединение уже 12 часов.

    По данным Azad Iran, в Йезде протестующие подожгли здание мэрии, в Тегеране - одно из административных зданий.

    Сообщается, что на бульваре Фердовс в Тегеране подожгли полицейские машины.

    Вчера между протестующими и полицией произошли столкновения. Офицер КСИР, который стрелял по протестующим, был схвачен и избит, и в результате этих побоев он скончался.

