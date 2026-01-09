В Иране началась новая волна протестов, сайты ведущих информагентств не работают

В Иране началась новая волная протестов. Рано утром в пятницу тысячи людей вышли на улицы столицы.

Как передает Report, об этом сообщает Al Jazeera.

На фоне протестов не работают сайты многих ведущих информагентств. В стране отсутствует интернет-соединение уже 12 часов.

По данным Azad Iran, в Йезде протестующие подожгли здание мэрии, в Тегеране - одно из административных зданий.

Сообщается, что на бульваре Фердовс в Тегеране подожгли полицейские машины.

Вчера между протестующими и полицией произошли столкновения. Офицер КСИР, который стрелял по протестующим, был схвачен и избит, и в результате этих побоев он скончался.