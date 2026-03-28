Хакан Фидан: Турция действует в координации с партнерами в регионе
В регионе
- 28 марта, 2026
- 12:54
Турция действует в координации со своими партнерами в регионе.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ходе своего выступления на Саммите стратегических коммуникаций, проходящем в Стамбуле.
Он подчеркнул, что Турция выступает против войны, которая может распространиться на страны региона.
Сегодня, по мнению Хакана Фидана, ведется также информационная война. "В современной конфликтной среде поле боя - это не только физическое пространство, но и информационная сфера. Различные нарративы стремятся формировать общественное мнение и воздействовать на восприятие реальности", - отметил он.
