Fidan: Türkiyə müharibənin bölgə ölkələrinə yayılmasına qarşıdır
Region
- 28 mart, 2026
- 12:17
Türkiyə bölgədəki tərəfdaşları ilə koordinasiyalı şəkildə hərəkət edir.
"Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan İstanbulda keçirilən Strateji Kommunikasiya Sammitindəki çıxışı zamanı deyib.
Onun sözlərinə görə, Türkiyə bölgə ölkələrinə yayılacaq müharibəyə qarşıdır:
"Bu gün həm də informasiya müharibəsi yaşanır. Müasir müharibədə döyüş meydanı yalnız fiziki məkan deyil, eyni zamanda informasiya sahəsidir. Müxtəlif narrativlər ictimai rəyi yönləndirməyə və reallığı dəyişdirməyə çalışır".
Son xəbərlər
13:23
Azərbaycanın Türkiyədən mədən sənayesi məhsulları idxalına çəkdiyi xərci 19 %-ə yaxın azalıbBiznes
12:57
KİV: İranın Səudiyyə Ərəbistanındakı ABŞ aviabazasına hücumları nəticəsində 29 amerikalı hərbçi yaralanıbDigər ölkələr
12:55
DGK: "Kahı" yükünün içərisində külli miqdarda marixuana aşkar edilibBiznes
12:41
Amerikalı basketbolçu Maykl Rayt: "Azərbaycan Basketbol Liqasının səviyyəsi yaxşıdır"Komanda
12:39
Dağıstanda leysan yağışları səbəbindən 60 mindən çox insan işıqsız qalıbRegion
12:35
Foto
DİN: Yağışlı havaya görə bir sutkada 763 çağırışa reaksiya verilibHadisə
12:30
Foto
Naxçıvan Dövlət Milli Dram Teatrı beynəlxalq festivalda növbəti dəfə çıxış edibİncəsənət
12:27
PUA hücumları nəticəsində Küveyt hava limanının RLS-i zədələnibDigər ölkələr
12:25