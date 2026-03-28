İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Fidan: Türkiyə müharibənin bölgə ölkələrinə yayılmasına qarşıdır

    Türkiyə bölgədəki tərəfdaşları ilə koordinasiyalı şəkildə hərəkət edir.

    "Report" "Haber Global"a istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyənin xarici işlər naziri Hakan Fidan İstanbulda keçirilən Strateji Kommunikasiya Sammitindəki çıxışı zamanı deyib.

    Onun sözlərinə görə, Türkiyə bölgə ölkələrinə yayılacaq müharibəyə qarşıdır:

    "Bu gün həm də informasiya müharibəsi yaşanır. Müasir müharibədə döyüş meydanı yalnız fiziki məkan deyil, eyni zamanda informasiya sahəsidir. Müxtəlif narrativlər ictimai rəyi yönləndirməyə və reallığı dəyişdirməyə çalışır".

    Hakan Fidan ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Yaxın Şərqdəki münaqişə
    Хакан Фидан: Турция действует в координации с партнерами в регионе

