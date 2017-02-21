 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Грузия заинтересована в развитии связей с Азербайджаном в сфере безопасности

    Посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов встретился с секретарем Совета национальной безопасности Грузии Давидом Раквиашвили

    Тбилиси. 21 февраля. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов встретился с секретарем Совета национальной безопасности Грузии Давидом Раквиашвили.

    Как сообщили грузинскому бюро Report из посольства, на встрече обсудили перспективы развития связей между нашими странами, вопросы сотрудничества в сфере безопасности и пр.

    Дипломат выразил уверенность в дальнейшем углублении отношений между нашими странами, отметил важность эффективного сотрудничества между структурами безопасности Азербайджана и Грузии.

    В свою очередь Давид Раквиашвили заявил о заинтересованности его страны в еще большем развитии построенных в трехстороннем формате связей (в формате Турция-Грузия-Азербайджан).

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi