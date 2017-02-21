Грузия заинтересована в развитии связей с Азербайджаном в сфере безопасности

Тбилиси. 21 февраля. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Грузии Дурсун Гасанов встретился с секретарем Совета национальной безопасности Грузии Давидом Раквиашвили.

Как сообщили грузинскому бюро Report из посольства, на встрече обсудили перспективы развития связей между нашими странами, вопросы сотрудничества в сфере безопасности и пр.

Дипломат выразил уверенность в дальнейшем углублении отношений между нашими странами, отметил важность эффективного сотрудничества между структурами безопасности Азербайджана и Грузии.

В свою очередь Давид Раквиашвили заявил о заинтересованности его страны в еще большем развитии построенных в трехстороннем формате связей (в формате Турция-Грузия-Азербайджан).