Грузия резко увеличила экспорт улиток в Европу

В 2023 году Грузия экспортировала 151,4 тонны улиток.

В 2023 году Грузия экспортировала 151,4 тонны улиток.

Об этом передает местное бюро Report со ссылкой на данные Национальной службы статистики страны.

Согласно информации, это почти на 242% больше, чем в 2022 году. Стоимость улиток составила около 1,3 миллиона долларов. Подавляющий объем экспорта приходится на долю Франции - более 150 тонн. Небольшие партии были поставлены в Италию – 1,2 тонны за 2023 год.

Розничная цена одного килограмма улиток в Грузии составляет 3 евро, а экспортная – колеблется в пределах 4-4,5 евро. Грузия получила разрешение на экспорт улиток в ЕС в 2022 году. Предварительно Минсельхоз провел ряд мероприятий для сближения с законодательством Евросоюза.