Грузия изучит документы о возобновлении авиасообщения с Россией до конца дня

Грузия завершит изучение документов, поступивших от авиакомпаний по вопросу возобновления прямого авиасообщения с Россией, до конца дня.

Грузия завершит изучение документов, поступивших от авиакомпаний по вопросу возобновления прямого авиасообщения с Россией, до конца дня.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом заявил министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили.

"На сегодняшний день запрос есть как в направление Тбилиси, так и Кутаиси и Батуми. Запрос есть на все эти три аэропорта как от грузинской авиакомпании, так и от российских авиакомпаний. В течение дня мы завершим изучение документов", - заявил Давиташвили.

Отметим, что 10 мая президент России Владимир Путин разрешил российским авиакомпаниям летать в Грузию и продажи туров в эту страну. Сразу после этого российские перевозчики объявили о том, что планируют еженедельно осуществлять 7 прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно.