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Авиакомпании РФ планируют еженедельно выполнять 7 рейсов Москва-Тбилиси-Москва

Авиакомпании РФ планируют еженедельно выполнять 7 рейсов Москва-Тбилиси-Москва Российские авиакомпании уже готовятся к возобновлению полетов в Грузию.
В регионе
10 мая 2023 г. 15:00
Авиакомпании РФ планируют еженедельно выполнять 7 рейсов Москва-Тбилиси-Москва

Российские авиакомпании уже готовятся к возобновлению полетов в Грузию.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Министерстве транспорта РФ.

Перевозчики будут еженедельно осуществлять 7 прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно. С какой даты, не уточняется.

"Полеты будут выполнять на самолетах отечественного производства", - говорится в пресс-релизе ведомства.

13.57

Президент России Владимир Путин разрешил российским авиакомпаниям летать в Грузию и продажи туров в эту страну.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, это следует из указа главы государства.

"Признать утратившим силу указ президента РФ от 21 июня 2019 года", - говорится в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

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Версия на английском языке Russian airlines permitted to fly to Georgia

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