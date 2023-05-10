Авиакомпании РФ планируют еженедельно выполнять 7 рейсов Москва-Тбилиси-Москва

Российские авиакомпании уже готовятся к возобновлению полетов в Грузию.

Российские авиакомпании уже готовятся к возобновлению полетов в Грузию.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в Министерстве транспорта РФ.

Перевозчики будут еженедельно осуществлять 7 прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно. С какой даты, не уточняется.

"Полеты будут выполнять на самолетах отечественного производства", - говорится в пресс-релизе ведомства.

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Президент России Владимир Путин разрешил российским авиакомпаниям летать в Грузию и продажи туров в эту страну.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, это следует из указа главы государства.

"Признать утратившим силу указ президента РФ от 21 июня 2019 года", - говорится в документе, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.