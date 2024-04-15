Грузинский эксперт: НПО должны быть примером прозрачности

Повторное обсуждение в парламенте Грузии законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" вновь вызвало политическую напряженность в стране. Правительство считает, что принятие закона необходимо для обеспечения прозрачности в деятельности политических

Повторное обсуждение в парламенте Грузии законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" вновь вызвало политическую напряженность в стране. Правительство считает, что принятие закона необходимо для обеспечения прозрачности в деятельности политических партий и неправительственных организаций, а также развития демократии и свободы слова в стране. Но оппозиция и поддерживающие ее НПО, медиа-организации выступают против принятия документа.

Как сказал грузинскому бюро Report военно-политический эксперт Амиран Салуквадзе, закон предусматривает декларирование организациями своих финансов, против чего и выступают НПО.

"Основной смысл закона в том, что организации, которые получают более 20 процентов своего финансирования из-за рубежа, должны раз в год сообщать профильному органу откуда и на какие цели поступает финансирование", - сказал Салуквадзе.

Эксперт считает, что неправительственные организации должны быть примером прозрачности: "Но что происходит? Год назад даже название проекта было для них неприемлемым. Когда документ впервые был представлен в парламенте в прошлом году, они назвали его законом "об иноагентах". Как заявляют члены правящей партии, в то время общество не было достаточно информировано о документе, но сейчас ситуация изменилась после проведенной соответствующей работы".

По словам Салуквадзе, пока сложно сказать каким будет окончательный вариант проекта закона: "Документ пока не прошел даже одно из трех предстоящих пленарных слушаний. Премьер-министр страны объявил, что правительство и правящая партия открыты для дискуссий".