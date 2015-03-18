​Грузия возобновляет авиасообщение с Россией

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ В ближайшее время грузинская авиакомпания "Аирзена" в ближайшее время начнет осуществление рейсов в 3 города России – Санкт-Петербург, Самару, и Владикавказ. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил директор авиакомпании Иасе Зауташвили. По его словам, сейчас идет согласование с российской стороной, и окончательное решение будет принято в ближайшее время, после чего будет определен график полетов и тарифы. Консультации по поводу возобновления авиасообщения между Грузией и Россией состоялись в декабре 2014 года. Напомним, что авиасообщение между двумя странами прекратилось после событий августа 2008 года.