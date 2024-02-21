Григорян: Система безопасности ОДКБ для Армении не сработала

Армения диверсифицирует свою внешнюю политику и безопасность, и делает это открыто.

Армения диверсифицирует свою внешнюю политику и безопасность, и делает это открыто.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил журналистам секретарь Совбеза Армении Армен Григорян.

"Относительно заявлений представителей РФ в отношении так называемых "колебаний" Армении по вопросу выхода или не выхода из ОДКБ, Армения не колеблется, она диверсифицирует внешнюю политику. Диверсификация включает не только Запад, но и Индию и ряд других стран", - отметил он.

По словам Григоряна, система безопасности, частью которой является Армения, "в 2020-2021 годах не сработала", поэтому страна ищет другие гарантии безопасности.

"Тут я никаких проблем не вижу, мы тверды в нашей политике", - подчеркнул он.