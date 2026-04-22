    Григорян: Мир с Баку повысил способность Еревана противостоять внешним вызовам

    Парафирование мирного договора между Арменией и Азербайджаном в Вашингтоне в 2025 году повысило способность Еревана противостоять вызовам и негативным последствиям как конфликтов в регионе.

    Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом заявил секретарь Совета Безопасности Армении Армен Григорян на Дельфийском экономическом форуме в Греции.

    По его словам, Армения активно работает над установлением окончательного мира на фоне негативного влияния на Южный Кавказ российско-украинского и ближневосточного конфликтов.

    "Ереван приблизился к подписанию мирного соглашения с Баку. Вашингтонская декларация мира, подписанная с Азербайджаном, принесла реальный мир в наш регион. Это также повысило наши возможности противостоять вызовам, обусловленным региональными конфликтами, которые оказывают на нас негативное воздействие", - сказал Григорян.

    Он также подчеркнул, что экономическое сотрудничество между Арменией и Азербайджаном позволило стабилизировать ситуацию на энергетическом рынке страны, несмотря на скачок цен на нефть в мире из-за закрытия Ормузского пролива.

    Армен Григорян Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Эскалация на Ближнем Востоке Российско-украинский конфликт
    Qriqoryan: Bakı ilə sülh İrəvanın xarici çağırışlara qarşı durma qabiliyyətini artırıb
    Grigoryan: Peace with Baku strengthened Yerevan's resilience to external challenges

    Последние новости

    22:17

    В ТюркПА осудили сожжение турецкого флага в Армении

    Внешняя политика
    22:06

    Белый дом подтвердил визит Уиткоффа и Кушнера в Пакистан - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    21:58

    Азербайджанские женщины-борцы завоевали на чемпионате Европы две медали

    Индивидуальные
    21:49

    Ферит Ходжа обсудил с Мартой Кос вступление Албании в ЕС

    Другие страны
    21:34

    При столкновении двух автобусов у Пентагона пострадали десятки человек

    Другие страны
    21:17

    В Нахчыване капитально отремонтируют дороги общей протяженностью более 94 км

    Инфраструктура
    21:08

    МИД Турции: Мир на Южном Кавказе — ответ попыткам разжигания вражды

    В регионе
    20:53

    ЕС и США договорились сотрудничать по критически важным минералам

    Другие страны
    20:48

    Азербайджан и Люксембург провели межмидовские политконсультации

    Внешняя политика
    Лента новостей