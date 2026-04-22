Григорян: Мир с Баку повысил способность Еревана противостоять внешним вызовам

Парафирование мирного договора между Арменией и Азербайджаном в Вашингтоне в 2025 году повысило способность Еревана противостоять вызовам и негативным последствиям как конфликтов в регионе.

Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом заявил секретарь Совета Безопасности Армении Армен Григорян на Дельфийском экономическом форуме в Греции.

По его словам, Армения активно работает над установлением окончательного мира на фоне негативного влияния на Южный Кавказ российско-украинского и ближневосточного конфликтов.

"Ереван приблизился к подписанию мирного соглашения с Баку. Вашингтонская декларация мира, подписанная с Азербайджаном, принесла реальный мир в наш регион. Это также повысило наши возможности противостоять вызовам, обусловленным региональными конфликтами, которые оказывают на нас негативное воздействие", - сказал Григорян.

Он также подчеркнул, что экономическое сотрудничество между Арменией и Азербайджаном позволило стабилизировать ситуацию на энергетическом рынке страны, несмотря на скачок цен на нефть в мире из-за закрытия Ормузского пролива.