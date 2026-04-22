    Qriqoryan: Bakı ilə sülh İrəvanın xarici çağırışlara qarşı durma qabiliyyətini artırıb

    • 22 aprel, 2026
    • 22:46
    2025-ci ildə Vaşinqtonda Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsinin paraflanması İrəvanın regiondakı münaqişələr kimi çağırışlara və mənfi nəticələrə qarşı durma qabiliyyətini artırıb.

    "Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, bunu həmin ölkənin Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan Yunanıstanda keçirilən Delfi İqtisadi Forumunda deyib.

    Onun sözlərinə görə, Ermənistan Rusiya-Ukrayna və Yaxın Şərq münaqişələrinin Cənubi Qafqaza mənfi təsiri fonunda qəti sülhün bərqərar olması üzərində fəal işləyir.

    "İrəvan Bakı ilə sülh sazişinin imzalanmasına yaxınlaşıb. Azərbaycanla imzalanan Vaşinqton sülh Bəyannaməsi regionumuza real sülh gətirdi. Bu, həm də bizə mənfi təsir göstərən regional münaqişələrin yaratdığı çətinliklərlə üzləşmək imkanlarımızı artırdı", - A.Qriqoryan bildirib.

    O, həmçinin Ermənistanla Azərbaycan arasında iqtisadi əməkdaşlığın Hörmüz boğazının bağlanması səbəbindən dünyada neftin qiymətinin artmasına baxmayaraq, ölkənin enerji bazarındakı vəziyyəti sabitləşdirməyə imkan verdiyini vurğulayıb.

    Azərbaycan-Ermənistan sülh müqaviləsi Armen Qriqoryan Cənubi Qafqaz
    Григорян: Мир с Баку повысил способность Еревана противостоять внешним вызовам
    Grigoryan: Peace with Baku strengthened Yerevan's resilience to external challenges

    Ağ Ev Uitkoff və Kuşnerin Pakistana səfər edəcəyini təsdiqləyib - YENİLƏNİB

    Pentaqon yaxınlığında iki avtobus toqquşub, azı 23 nəfər xəsarət alıb

    TÜRKPA Ermənistanda Türkiyə bayrağının yandırılmasını qınayıb

    Azərbaycanın qadın güləşçiləri Avropa çempionatını 2 bürünc medalla başa vurublar - YENİLƏNİB-2

    Albaniyanın Aİ-yə üzvlüyü məsələsi müzakirə edilib

    Aİ və ABŞ kritik əhəmiyyətli minerallar üzrə əməkdaşlıq barədə razılığa gəlib

    Naxçıvanda ümumi uzunluğu 94 kilometrdən çox olan yollar əsaslı təmir olunacaq

    Yunanıstan və Azərbaycan təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Türkiyə XİN: Cənubi Qafqazda yaranan sülh bəzi qüvvələrə verilən güclü bir cavabdır

