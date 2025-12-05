Госминистр Великобритании: Азербайджан - ключевой партнер для стабильности в регионе

Азербайджан является важной страной, способной оказывать значимую помощь и поддержку в решении вызовов, стоящих не только перед Южным Кавказом, но и перед более широким регионом.

Об этом в интервью Report заявил государственный министр по вопросам обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Лорд Вернон Коакер.

По словам госминистра, Великобритания намерена и далее поддерживать Азербайджан в усилиях по укреплению региональной стабильности.

Говоря о текущей ситуации в регионе Южного Кавказа, Коакер подчеркнул, что здесь наблюдается прогресс.

"Мы также видим значительный прогресс, в том числе в связи с ожидаемым (подписанием - ред.) мирным соглашением между Арменией и Азербайджаном. Это очень важный шаг, способствующий укреплению стабильности в регионе", - добавил он.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.