    Госминистр Великобритании: Азербайджан - ключевой партнер для стабильности в регионе

    В регионе
    • 05 декабря, 2025
    • 16:05
    Госминистр Великобритании: Азербайджан - ключевой партнер для стабильности в регионе

    Азербайджан является важной страной, способной оказывать значимую помощь и поддержку в решении вызовов, стоящих не только перед Южным Кавказом, но и перед более широким регионом.

    Об этом в интервью Report заявил государственный министр по вопросам обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Лорд Вернон Коакер.

    По словам госминистра, Великобритания намерена и далее поддерживать Азербайджан в усилиях по укреплению региональной стабильности.

    Говоря о текущей ситуации в регионе Южного Кавказа, Коакер подчеркнул, что здесь наблюдается прогресс.

    "Мы также видим значительный прогресс, в том числе в связи с ожидаемым (подписанием - ред.) мирным соглашением между Арменией и Азербайджаном. Это очень важный шаг, способствующий укреплению стабильности в регионе", - добавил он.

    С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

    Böyük Britaniyanın dövlət naziri: Azərbaycan regionda sabitlik üçün əsas tərəfdaşdır
