    Böyük Britaniyanın dövlət naziri: Azərbaycan regionda sabitlik üçün əsas tərəfdaşdır

    Region
    • 05 dekabr, 2025
    • 16:38
    Böyük Britaniyanın dövlət naziri: Azərbaycan regionda sabitlik üçün əsas tərəfdaşdır

    Azərbaycan təkcə Cənubi Qafqazın deyil, daha geniş regionun üzləşdiyi çağırışların həllində əhəmiyyətli yardım və dəstək göstərmək qabiliyyətinə malik vacib bir ölkədir.

    Bu barədə "Report"a müsahibəsində Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının müdafiə məsələləri üzrə dövlət naziri Lord Vernon Koaker bildirib.

    Dövlət nazirinin sözlərinə görə, Böyük Britaniya regional sabitliyin möhkəmlənməsi naminə Azərbaycanı bundan sonra da dəstəkləmək niyyətindədir.

    Cənubi Qafqaz regionundakı cari vəziyyətdən bəhs edən V.Koaker vurğulayıb ki, burada irəliləyiş müşahidə edilir: "Bundan əlavə, Ermənistan və Azərbaycan arasında gözlənilən sülh sazişi də (imzalanma - red.) daxil olmaqla, əhəmiyyətli irəliləyişlər görürük. Bu, regionda sabitliyin möhkəmləndirilməsinə töhfə verən çox vacib bir addımdır".

    Müsahibənin tam mətnini buradan oxuya bilərsiniz.

    Azərbaycan Ermənistan Cənubi Qafqaz
    Госминистр Великобритании: Азербайджан - ключевой партнер для стабильности в регионе
    UK minister of state: Azerbaijan key partner for regional stability

