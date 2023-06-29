Городу Аркадаг вручен 21 международный сертификат

Городу Аркадаг в Туркменистане вручен 21 международный сертификат.
Как передает местное бюро
На церемонии открытия состоялось вручение международных сертификатов, подтверждающих достижения города Аркадаг в самых различных сферах. В их числе:
– Благодарственный сертификат Организации Экономического Сотрудничества за высококлассное сооружение современного города с использованием оптимизированных технологий, функций и ресурсов, позволивших усовершенствовать инфраструктуру для повышения качества жизни населения с учетом современного градостроительства;
– Специальный сертификат "Город XXI века" Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ);
– Сертификат "Первый умный город Тюркского мира";
– Диплом городу Аркадаг за комплексную реализацию Программы "Умный город" от Ассоциации "Международной ассамблеи столиц и крупных городов СНГ (МАГ)";
– Специальная награда градостроительства Тюркского мира городу Аркадаг от Союза инженеров и архитекторов тюркского мира;
– Благодарственный сертификат ЮНИДО (специализированное учреждение Организации Объединённых Наций по промышленному развитию - ред.) городу Аркадаг за вклад в создание интеллектуального города с использованием цифровых технологий четвертой промышленной революции (4IR), направленной на содействие инклюзивному и устойчивому промышленному развитию (ISID) и достижение Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года;
– Благодарственный сертификат ЮНЕП (Программа ООН по окружающей среде - ред.) городу Аркадаг за усилия по внедрению принципов инклюзивных, безопасных, умных устойчивых населенных пунктов, способствующих достижению Целей в области устойчивого развития и новой повестки дня в области развития городов;
– Благодарственный сертификат городу Аркадаг за сотрудничество с ЭСКАТО (Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана - ред.) по созданию инклюзивных, безопасных, жизнеспособных, умных и устойчивых городов ради достижения Новой повестки дня по развитию городов и осуществлению Целей устойчивого развития;
– Письмо-поздравление Института ЮНЕСКО по информационным технологиям в области образования городу Аркадаг за успешное внедрение новых цифровых образовательных систем, которые способствуют развитию цифровой экономики и устойчивому развитию Туркменистана;
– Письмо-поздравление Организации Лиги арабских государств по вопросам образования, культуры и науки городу Аркадаг за успешное внедрение инновационных систем цифрового образования, предоставляющие новые возможности для качественного образования и непрерывного обучения, создание творческой среды для подрастающего поколения, вносящего тем самым неоценимый вклад в дальнейшее развитие современного Туркменистана;
– Письмо-поздравление "Содружества обучения" за успешное внедрение инновационных систем цифрового образования;
– Сертификат Глобального института зеленого роста – "Зеленый и умный город Аркадаг";
– Благодарственный Сертификат ООН Хабитат городу Аркадаг за усилия, предпринятые в целях осуществления принципов инклюзивных, безопасных, устойчивых и разумных районов, вносящих вклад в локализацию Целей устойчивого развития и Новой повестки дня в области развития городов в Туркменистане;
– Диплом об инновационной архитектуре города Аркадаг от Международной Ассоциации Союзов архитекторов;
– Сертификат качества выполненных научно-изыскательских работ по сейсмическому микрорайонированию и обеспечению сейсмической безопасности территории города Аркадаг от Института Геофизики и инженерной сейсмологии имени А. Назарова Национальной Академии Наук Республики Армения;
– Сертификат соответствия Целям устойчивого развития и международным требованиям экологического строительства в соответствии с результатами независимого научно-технического изучения от Центрального научно-исследовательского и проектного института Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
– Калифорнийская Прокламация о том, что 29 июня 2023 года является "Днем города Аркадаг" в городе Эль-Кахон США;
– Прокламация Университета Линкольна США о том, что 29 июня 2023 года является "Днем города Аркадаг" в Университете Линкольна;
– Сертификат "Самый многочисленный урок садоводства при участии 539 человек" Книги Рекордов Гиннеса;
– Сертификат Многопрофильной больнице города Аркадаг от организации KTQ International GmbH (ФРГ) – "Сотрудничество за открытость и качество в области здравоохранения";
– Сертификат качества компании Philips (Нидерланды) – "Об оснащении многопрофильной больницы города Аркадаг техникой Philips".