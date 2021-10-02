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Главы Минобороны Турции и США обсудили сотрудничество

Главы Минобороны Турции и США обсудили сотрудничество Министр обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор с американским коллегой Ллойдом Остином.
В регионе
2 октября 2021 г. 08:19
Главы Минобороны Турции и США обсудили сотрудничество
Хулуси Акар

Министр обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор с американским коллегой Ллойдом Остином.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом заявляет пресс-служба турецкого военного ведомства.

Согласно сообщению, стороны обменялись мнениями по вопросам двустороннего и регионального сотрудничества, а также взаимодействия в сфере обороны и безопасности.

Собеседники подчеркнули важность укрепления военных связей между двумя странами посредством более тесного сотрудничества и координации.

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