Главы МИД Ирана и Нидерландов обсудили перспективы развития двусторонних связей

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахян и министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра провели телефонный разговор.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахян и министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра провели телефонный разговор.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, они обсудили актуальные двусторонние и международные вопросы.

Ссылаясь на долгую историю отношений между Ираном и Нидерландами, Абдоллахян заявил о готовности Ирана к дальнейшему развитию сотрудничества между Тегераном и Амстердамом в различных областях.

Нидерландский министр, в свою очередь, заявил о решимости своей страны вести двусторонние переговоры с Ираном по политическим и консульским вопросам.