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Главы МИД Ирана и Нидерландов обсудили перспективы развития двусторонних связей

Главы МИД Ирана и Нидерландов обсудили перспективы развития двусторонних связей Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахян и министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра провели телефонный разговор.
В регионе
23 декабря 2022 г. 11:36
Главы МИД Ирана и Нидерландов обсудили перспективы развития двусторонних связей

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахян и министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра провели телефонный разговор.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, они обсудили актуальные двусторонние и международные вопросы.

Ссылаясь на долгую историю отношений между Ираном и Нидерландами, Абдоллахян заявил о готовности Ирана к дальнейшему развитию сотрудничества между Тегераном и Амстердамом в различных областях.

Нидерландский министр, в свою очередь, заявил о решимости своей страны вести двусторонние переговоры с Ираном по политическим и консульским вопросам.

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Версия на английском языке Iranian, Dutch FMs mull prospects for development of bilateral ties

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