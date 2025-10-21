Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    Глава Минобороны Грузии находится с визитом в Армении

    В регионе
    • 21 октября, 2025
    • 09:44
    Глава Минобороны Грузии находится с визитом в Армении

    Министр обороны Грузии Ираклий Чиковани прибыл в Армению с официальным визитом.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на армянское оборонное ведомство.

    Он проведет переговоры с армянским коллегой Суреном Папикяном.

    Gürcüstanın müdafiə naziri Ermənistanda səfərdədir

