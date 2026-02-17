Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Азербайджан и Марокко подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования

    Наука и образование
    • 17 февраля, 2026
    • 18:55
    Азербайджан и Марокко подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования

    Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев в рамках визита в Марокко встретился с министром высшего образования, научных исследований и инноваций этой страны Азеддином Эль-Мидауи.

    Как сообщает Report со ссылкой на Миннауки, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о планируемых к реализации инициативах в сферах науки и высшего образования.

    В рамках встречи было подписано "Соглашение о сотрудничестве в области науки и высшего образования" меджду ведомствами двух стран.

    Соглашение предусматривает реализацию ряда мероприятий, включая осуществление обмена студентами на уровнях бакалавриата, магистратуры и докторантуры, установление прямых связей между научными и высшими учебными заведениями, а также реализацию совместных проектов.

    Azərbaycan ilə Mərakeş arasında elm və ali təhsil sahəsində əməkdaşlıq sazişi imzalanıb
    Azerbaijan, Morocco ink cooperation agreement in science and higher education
    Лента новостей