Азербайджан и Марокко подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования

Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев в рамках визита в Марокко встретился с министром высшего образования, научных исследований и инноваций этой страны Азеддином Эль-Мидауи.

Как сообщает Report со ссылкой на Миннауки, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о планируемых к реализации инициативах в сферах науки и высшего образования.

В рамках встречи было подписано "Соглашение о сотрудничестве в области науки и высшего образования" меджду ведомствами двух стран.

Соглашение предусматривает реализацию ряда мероприятий, включая осуществление обмена студентами на уровнях бакалавриата, магистратуры и докторантуры, установление прямых связей между научными и высшими учебными заведениями, а также реализацию совместных проектов.