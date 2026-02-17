Азербайджан и Марокко подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования
Наука и образование
- 17 февраля, 2026
- 18:55
Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев в рамках визита в Марокко встретился с министром высшего образования, научных исследований и инноваций этой страны Азеддином Эль-Мидауи.
Как сообщает Report со ссылкой на Миннауки, в ходе встречи стороны обменялись мнениями о планируемых к реализации инициативах в сферах науки и высшего образования.
В рамках встречи было подписано "Соглашение о сотрудничестве в области науки и высшего образования" меджду ведомствами двух стран.
Соглашение предусматривает реализацию ряда мероприятий, включая осуществление обмена студентами на уровнях бакалавриата, магистратуры и докторантуры, установление прямых связей между научными и высшими учебными заведениями, а также реализацию совместных проектов.
